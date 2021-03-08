Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor bu skorla ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

SERİ 12 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa'nın golünü ise 72. dakikada Isaac Thelin kaydetti. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 12 maça çıkan Antalyaspor, 36 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 30 puanla 15. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Konyaspor'u ağırlayacak.