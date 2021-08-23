Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara geriye düştüğü maçta galibiyeti getiren golü 88. dakikada Luyindama kaydetti. Bu skorla Aslan, lige 2'de 2 yaparak başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

LUYINDAMA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Hatayspor henüz 3. dakikada Lobzhanidze'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçiren Galatasaray 30. dakikada Feghouli'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken sarı-kırmızılılar ikinci yarıya etkili başladı. Rakip kaleyi ataklarla boğan ancak bir türlü son vuruşu yapamayan Aslan, aradığı golü 88. dakikada Luyindama'yla buldu ve karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.