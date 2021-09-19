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Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor, İH Konyaspor'u kendi sahasında konuk ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor, İH Konyaspor'u kendi sahasında konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

20. dakikada Konyaspor savunmasından çıkarken Flavio presle topu kaptı, Doukara'ya verdi. Doukara'nın pasıyla topla buluşan Sergio'nun ceza alanı dışından vuruşunu Sehic son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

23. dakikada gelişen Konyaspor atağında, Serdar Gürler'in sol kanattan ceza alanına kestiği ortaya Cikalleshi kafayı vurdu, meşin yuvarlak Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada gelişen Giresunspor atağında, Doukara'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin şutunu Ahmet Çalık son anda araya girerek kornere yolladı.

38. dakikada Giresunspor'da Hamidou Traore'nin yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği sert şut, çok az farkla auta gitti.

42. dakikada Sergio'nun ceza sahasına kestiği topa vurmak isteyen Flavio, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı, Giresunspor bu pozisyonda uzun süre penaltı bekledi ama maçın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.

45. dakikada Sergio'nun kullandığı köşe atışına Doukara kaleci Sehic ile birlikte yükselip kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak maçın hakemi bu pozisyonda Doukara'nın Sehic'e faul yaptığına hükmedip golü iptal edip Konyaspor lehine serbest atış kararı verdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Deniz Caner Özaral xx, Gökhan Barcın xx, Murat Erdoğan

Giresunspor: Onurcan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Doukara xx, Aziz Behich xx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis xx, Suleymanov xx

Yedekler: Okan, Arda, Pelupessy, Balde, Sankhare, Umut, Emre, Sergen, Hayrullah, Çekdar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Konyaspor: İbrahim xx, Ahmet Yılmaz xx, Sitya xx, Soner xx, Cikalleshi xx, Amir xx, Çekiçi xx, Abdülkerim xx, Michalak xx, Skubic xx

Yedekler: Eray, Erten, Adil, Rahmanovic, Mahgoub, Alper, Barış, Oğulcan, Ebunge, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı Kart: Alexis Perez (Giresunspor) - GİRESUN

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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