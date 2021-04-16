Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırladı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahasının dışında seken topla buluşan Fajr şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

57. dakikada Gradel'in köşe atışında ceza sahasında oluşan karambolde Garcia topa dokundu, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Garcia kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

83. dakikada Gradel'in yaptığı yerden ortasında kale önünde Kayode topu filelerle buluşturdu. 2-2

90+4. dakikada Ninga'nın ceza sahasına yaptığı sert ortada Polomat topa ters vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk x, Yusuf Bozdoğan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Oliveira xxx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx (Ayite dk. 86 ?), Lima xx (Murat Yıldırım dk. 75 x), Sefa Yılmaz xx (Sio dk. 86 ?), Stancu x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Hüseyin Seyhan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx (Kone dk. 67 x), Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx (Garcia dk. 46 xxx), Robin Yalçın xx (De Souza dk. 46 x), Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Gradel xxx (Ninga dk. 90+3 ?), Yatabare x (Kayode dk. 46 xxx)

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Oliveira (dk. 25), Johansson (dk. 37), (Gençlerbirliği), Garcia (dk. 78), Kayode (dk. 83), Polomat (dk. 90+4 k.k.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Robin Yalçın, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Johansson, Polomat (Gençlerbirliği)

(Mustafa Cenik - Cem Geçim/İHA)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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