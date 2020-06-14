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Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
14.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:05

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa kayarak vuran Sio'nun vuruşu ağlara gitti. 1-0

62. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic'in pasında Jevtovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

70. dakikada Bajic'in pasında ceza sahası içinde Shengelia'nın şutunda top auta gitti.

83. dakikada Sefa Yılmaz'ın ortasında Berat Ayberk Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Deniz Caner Özaral xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Halil İbrahim xx, Toure xx, Yasin xx (Soner Dikmen dk. 82 ?), Erdem xx, Mats xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 46 xxx), Flavio xx, Candeias xx (İlker Karakaş dk. 90+2 ?), Sessegnon xx (Sefa Yılmaz dk. 65 xx), Sio xx (Floyd Ayite dk. 66 xx), Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Konyaspor: Serkan Kırıntılı x, Ali Turan xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Guilherme Sitya xx, Amir Hadziahmetovic xx, Jens Jonsson xx (Rogerio Thuram dk. 86 ?), Pablo Hurtado x (Marko Jevtovic dk. 39 xx), Levan Shegelia xx (Erdon Daci dk. 86 ?), Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx (Faruku Miya dk. 66 xx)

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Sio (dk. 59), Berat Ayberk Özdemir (dk. 83) (Geçlerbirliği), Jevtovic (dk. 6) (Holding Konyaspor)

Sarı Kartlar: Marin Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Flavio Ramos, Erdem Özgenç (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA

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