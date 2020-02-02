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Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, lider DG Sivasspor'u konuk ediyor.

02.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:10
Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 20. haftasında FK, lider DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1


39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1


44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler x, Aleks Taşçıoğlu x, Mehmet Metin x


Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xx, Papy Diyabodji xx, Morais xx, Maxim xxx, Sousa xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir xx, Kayode xx


Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Chibsah, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


D.G. Sivasspor: Samassa x, Goiano x, Caner x, Appindangoye x, Uğur x, Fatih Aksoy x, Mert Hakan x, Hakan Arslan xxx, Emre Kılınç x, Erdoğan Yeşilyurt x, Yatabare x


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara, Yasin Öztekin, Claudemir, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk.39) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Papy, Kayode (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan (Sivasspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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