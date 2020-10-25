Süper Lig: Gaziantep FK: 0 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

25.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:02
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık'ın altıpas üzerinden vuruşu kaleci Günay'ın takibinde auta çıktı.

18. dakikada İ.H Konyasporlu Milosevic'in pasını karşılayan Miya'nın şutu az fakla auta çıktı.

32. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Furkan'ın çektiği şutu İ.H Konyaspor defansı engelledi.

42. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, İ.H Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bir pozisyona itirazından dolayı sarı kart gösterdi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Kamil Çetin xxx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Furkan xx, Toşca xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji xx, Kenan xx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xx, Güray Vural xx, Maxim xx, Dicko xx

Yedekler: Çağlar Akbaba xx, Olkowski xx, Kubilay Aktaş xx, Kozulj xx, Jefferson xx, Muhammet Demir xx, Mirza xx, Tetteh xx, Amedej Vetrih xx, Enver Şahin xx

Teknik Direktör: Marius Sumidica

İ.H. Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Musa xx, Jevtovic xx, Ömer Ali xx, Miya xx, Milosevic xx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Oğuzkaan Şener, Cikalleshi, Shengelia, Erten, Eduok, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Guilherme, Milosevic, Miya, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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