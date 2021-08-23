Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ tarafta topu alan Kamil Ahmet'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta Lobjanidze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

10. dakikada Diagne, orta alanda kaptığı topu Berkan'a verdi. Berkan'ın ceza sahası içine çalımlarla girip pası Diagne'ye bıraktı. Topu Diagne öncesinde Hatayspor savunması araya girerek uzaklaştırdı.

30. dakikada Kerem'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Cicaldau'nun şutunda meşin yuvarlak direkten dönüp Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Kısal xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xxx, Luyindama xx, Nelsson xx, Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Kerem xxx, Cicaldau xx, Feghouli xxx, Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Yılmaz, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir xx, Kamil xx, Fatih xx, Simon xx, Samuel xx, Mehdi xx, Ruben xx, Lobjanidze xxx, Emre Çolak xx, Dylan xx, Diouf xx

Yedekler: Abdullah, Burak, Onur, Traore, Kamara, El Kaabi, Burak, Bülent, Sadık, Eren

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Lobjanidze (dk. 3) (Hatayspor), Feghouli (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Ribeiro (Hatayspor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı) - Haberler
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