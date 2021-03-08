Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

08.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:20
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Thelin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.

50. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, rakibinden sıyrılır sıyrılmaz kaleye sert şut gönderdi, kaleci Ramazan Köse'den seken topu defans uzaklaştırdı.

72. dakikada orta sahada Hakan Özmert'in kaybettiği topu önünde bulan Hajradinovic, bekletmeden ara pasıyla topu Thelin ile buluşturdu. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın yanından ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx

FTA Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Sidney Sam xx (Doğukan Sinik dk. 71 x), Hakan Özmert xx (Serdar Gürler dk. 88 ?), Nuri Şahin xx, Amilton xx (Lukas Podolski dk. 58 x), Fredy xx (Omar İmeri dk. 71 x), Gökdeniz Bayrakdar xx

Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Orgill, Drole, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Brecka xx, Sadiku xx (Tosic dk. 89 ?), Haddadi xx, Koomson xx (Anıl Koç dk. 89 ?), Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Varga xx (Drinkwater dk. 76 x), Hajradinovic xx, Thelin xx

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Tarkan Serbest, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor), Thelin (dk. 72) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Thelin, Aytaç, Bistrovic (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)

(Cafer Eser - Suat Metin/İHA)

Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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