Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 İH Kayserispor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 İH Kayserispor: 0 (İlk yarı)

21.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:56
Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 İH Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında İH Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında FT Antalyaspor, sahasında İH Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan Sidney Sam'ın dönerek vuruşu az farkla auta çıktı.

37. dakikada Jahovic, savunmadan kaptığı topu ceza sahası içinde Amilton'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

40. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pası Fredy, gelişine düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Osman Gökhan Bilir xx

FT Antalyaspor: Boffin x Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı x, Naldo x, Kudriashov x, Fredy xx, Nuri Şahin x, Sidney Sam x, Amilton xx, Podolski x, Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Orgıll, Mevlüthan Ekelik, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz, Hakan Özmert

Teknik direktör: Ersun Yanal

İH Kayserispor: Doğan Alemdar x Miguel Lopes x, Aziz Behich x, Cristian Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Zoran Kvrzic x, Aaron Lennon x, Pedro x Henrigue x, Joseph Attamah x, Manuel Fernandes x, Denis Alibec x

Yedekler: İsmail Çipe Oğuzhan Çapar, Kanga, Muğdat çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak Adem Doğan, Gustavo, Yaw Ackah

Teknik direktör: Samet Aybaba

Goller: Amilton (dk. 37), Fredy (dk. 40) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sidney Sam, Amilton (FT Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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