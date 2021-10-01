Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutu yan kale direğinden penaltı noktasına döndü. Gelen topu önünde bulan Bünyamin'in vuruşu ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Ghacha'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Crivelli'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
74. dakikada Fredy'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ghacha'nın vuruşu kalecide kaldı.
80. dakikada Belhanda'nın pasında Vargas'ın ceza alanı dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural'un vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Karabalcık xx, Murat Tuğberk Curbay xx
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Güray Vural x, Nuri Şahin x (Hakan Özmert dk. 46 x), Poli x (Ghacha dk. 26 xx), Fredy x (Amilton dk. 86 ?), Milosevic x (Mukaıru dk. 46 xx), Wright x, Crivelli xx (Floranus dk. 74 x)
Yedekler: Doğukan Özcan, Naldo, Eren Albayrak, Erkan Eybil, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik direktör: Ersun Yanal
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan xx, Svensson xx,Samet Akaydın xx,Sylvanus x (Kaan Kanak dk. 34 xx), Rassoul xx, Sinan Kurt xx (Belhanda dk. 62 xx), Stambuuli xx,Vargas xxx, Bjarnason xx (Castro dk. 73 xx), Yunus Akgün xx (Metehan Mimaroğlu dk. 46 xx), Balotelli xxx (Assombalonga dk. 73 x)
Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Ezeh, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal
Teknik direktör: Vıncenzo Montella
Goller: Balotelli (dk. 43), Vargas (dk. 80) (Adana Demirspor), Bünyamin Balcı (dk. 59) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Wright, Veysel, Fredy (FT Antalyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)
(Cafer Eser - İsa Akar/İHA)