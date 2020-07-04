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Süper Lig: Fenerbahçe: 2Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: Fenerbahçe: 2Göztepe: 0 (İlk yarı)
04.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:56

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan'ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek'in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimsek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx, Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xxxx, Ozan xx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Emre Belözoğlu, Mevlüt, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer, Cenk, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner xx, Borges xx, Mossoro xx, Tripic xx, Serdar ? (Napoleoni dk. 23 x), Wilczek xx

Yedekler: Mehmet, Castro, Kerem, Poko, Ege, Metin, Yalçın, Atınç, Murat

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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