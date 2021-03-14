Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

14.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:15
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Gökhan Gönül xx (Nazım Sangare dk. 44 ?), Serdar Aziz x, Attila Szalai xx, Filip Novak xxx, Luiz Gustavo xx, Sosa xx, Mert Hakan Yandaş x, Osayi-Samuel xxx, Dimitrios Pelkas xx, Mame Thiam xx

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Papiss Cisse, Samatta

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt x, Mattias Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Robert Piris xx, Soner Dikmen x, Daniel Candeias x, Murat Yıldırım x, Floyd Ayite x, Sandro Lima x

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Lucas Mugni

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Filip Novak (dk. 35) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 39 k.k.) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Daniel Candeias (Gençlerbirliği)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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