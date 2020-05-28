Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 5'i futbolcu 6 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sarı siyahlı ekipte daha önce de 2 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha koronavirüs testi uygulandığını belirtti.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır" diye konuştu.

DAHA ÖNCE 2 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİL EDİLMİŞTİ

Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.