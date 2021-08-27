Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Furkan Soyalp'in Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesinde apandisit ameliyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, oyuncumuz olağan iyileşme koşullarıyla taburcu edilmiştir. Furkan Soyalp, 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Kemal Sunal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:43:37. #1.14#

title