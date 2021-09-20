Süper Lig'e süper başlangıç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'e süper başlangıç

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'e süper başlangıç

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı, Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil-beyazlılarda maçın yıldızı 8 golle Mikail Yıldırım oldu.

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı, Süper Lig'e süper bir başlangıç yaptı. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda MYK Hentbol Takımı ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 34-28 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Lige etkili bir giriş yapan yeşil-beyazlılarda maçın adamı attığı 8 golle Mikail Yıldırım oldu.

"Önümüzde uzun bir maraton var"

İlk maçı kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Başantrenörü İdris Tan, "İlk defa Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Önümüzde hem uzun bir maraton hem de güçlü rakipler var. Ligde iyi bir mücadele örneği sergileyerek başarı elde etmeye çalışacağız. Başta teknik ekibi ve sporcularımızı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi

 Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Aslan, Süper Lig'de kayıp! Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

 Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Murat Kurum
Magazin Arda Turan Bensu Soral
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig'e süper başlangıç - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:33:13. #1.12#