Süper Lig'e dönmesi beklenen Fernandao, Goias'a transfer oldu

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu Fernandao, Brezilya Ligi takımlarından Goias'ın kadrosuna katıldı.

Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

308 MAÇTA 140 GOLE KATKI YAPTI

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun böylece yeni adresi netlik kazanmış oldu. Fernandao kariyeri boyunca toplamda 308 maça çıktı ve 123 gol, 17 asistlik performansa imza attı.