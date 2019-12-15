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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

15.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:51
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında lider , 'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.


31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.


32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: 4 Eyül


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


DG Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xxx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xx, Ziya xx, Fernando xxx, Emre xxx, Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay x, Isla xx, Sadık x (Zanka dk. 23 x), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Rodrigues xx, Kruse xx, Muriqi x


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Fernando (dk. 32) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fatih (Sivasspor), Isla (Fenerbahçe) - SİVAS

Kaynak: İHA
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