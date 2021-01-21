Süper Lig devlerinin istediği Ahmed Kutucu Heracles'e kiralandı

Transfer döneminin gözde ismi Ahmed Kutucu'nun yeni adresi belli oldu. Hollanda ekibi Heracles, Schalke forması giyen ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği milli futbolcumuz Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hollanda kulübü Heracles Almelo, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna dek kiraladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Sözleşmede oynama garantisinin de olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME İÇİN KULÜBE GİTTİLER

Ahmed Kutucu ve Menajeri Ersin Akan ile birlikte sözleşme imzalamak için Heracles kulüp binasına geçti.

20 yaşındaki Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.