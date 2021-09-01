Süper Lig devleri pusuda! İşte Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla boşa çıkan 20 yıldız futbolcu

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birçok yıldız futbolcu boşa çıktı. Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayacak bu oyuncuların bir kısmı için Süper Lig devlerinin harekete geçmesi bekleniyor. İşte henüz bir takımla sözleşme imzalamamış 20 yıldız futbolcu.