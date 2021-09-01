Süper Lig devleri pusuda! İşte Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla boşa çıkan 20 yıldız futbolcu
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Süper Lig devleri pusuda! İşte Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla boşa çıkan 20 yıldız futbolcu

Süper Lig devleri pusuda! İşte Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla boşa çıkan 20 yıldız futbolcu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birçok yıldız futbolcu boşa çıktı. Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayacak bu oyuncuların bir kısmı için Süper Lig devlerinin harekete geçmesi bekleniyor. İşte henüz bir takımla sözleşme imzalamamış 20 yıldız futbolcu.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi resmen kapandı. Lionel Messi'nin PSG'ye, Cristiano Ronaldo'nun da Manchester United'a imza atması bu seneki transfer dönemini unutulmaz kıldı. Avrupa'da birçok yıldız da takımıyla olan sözleşmelerini feshederek boşa düştü.

BOŞTA OLAN YILDIZ FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından takımlarıyla sözleşmelerini fesheden futbolcuların yolunun Türkiye'den geçmesi muhtemel. Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Serge Aurier, David Luiz ve Mustafi gibi yıldızların yer altığı listede Süper Lig devlerinin eksik gördüğü mevkilere takviye yapabileceği futbolcular yer alıyor.

İşte boşta olan futbolcular ve forma giydikleri son kulüpler şöyle:

  1. Tottenham: Serge Aurier
  2. Torino: Nicolas N'Koulou
  3. Arsenal: David Luiz
  4. Fiorentina: Franck Ribery
  5. Valencia: Elıaquim Mangala
  6. Roma: Javier Pastore
  7. Lazio: Mateo Musacchio
  8. Al Ittihad: Wilfred Bony
  9. Vancouver: Ali Adnan
  10. Cagliari: Kwadwo Asamoah
  11. Huddersfield: Oumar Niasse
  12. Dinamo Moskova: Roman Neustadter
  13. Al-Hilal: Sebastian Giovinco
  14. Rennes: Clement Grenier
  15. Sampdoria: Gaston Ramirez
  16. Celtic: Oliver Ntcham
  17. Monaco: Youssef Ait Bennasser
  18. Real Betis: Sideni
  19. Bournemouth: Jack Wilshere
  20. Bordeaux: Hatem Ben Arfa
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