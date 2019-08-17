Süper Lig’deki yabancı teknik direktör sayısı: Bir

17.08.2019 23:18

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, bu akşam oynanacak Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Ev sahibi Denizlispor'un başında, takımı geçtiğimiz ekim ayından beri çalıştıran Yücel İldiz olacak. Son şampiyon Galatasaray ise, son bir buçuk sezondur olduğu gibi Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde sahaya çıkacak. Kısacası her iki teknik adam da yerli, tıpkı diğer 15 takımın teknik direktörünün olduğu gibi...



Süper Lig 2019/2020 Cemil Usta sezonunda ligde yer alan 18 takımın tam 17'si yerli teknik adamlara sahip. Yabancı tek teknik direktör, ligin yeni ekibi Gazişehir FK'nin başındaki Marius Sumudica.



1980'li yılların sonunda ve 1990'lı yıllarda, deyim yerindeyse zirve yapan ligimizdeki yabancı teknik direktör sayısı, son yıllarda hızla azalıyor.



Ligin ilk gününden bu yana hangi sezonda kaç yabancı teknik adamın sezona başladığına daha detaylı bakalım:



Bu tabloya bakarak, şu dikkat çekici bilgilere erişmek mümkün:







Süper Lig'de, 1979/80 sezonundan bu yana ilk defa ikiden az yabancı teknik adam sezona başlıyor.

Yaklaşık 60 yıllık lig tarihinde, yalnızca iki sezonda hiçbir yabancı teknik adam görev almadı: 1978/79 ve 1979/80 sezonları.

Geride bıraktığımız 2018/19 sezonuna iki yabancı teknik adamla başlamıştık. Fenerbahçe, Philip Cocu ile; Akhisarspor ise Safet Susic ile sezona giriş yapmııştı. Ancak her iki teknik adam da sezonu takımlarının başında noktalayamadı.

Sezona iki yabancı teknik adamın başladığı 1980/81 ve 2018/19 sezonunun ardından, bir sezona en az yabancı teknik adamla başlanan sezonu yaşıyoruz.

1989/90 sezonu, en fazla sayıda yabancı teknik adamın start aldığı sezon olarak göze çarpıyor. Yedi yerli teknik direktöre karşılık, 11 yabancı teknik direktör o sezon takımların başında yer aldı.

Günümüze daha yakın tarihlere bakacak olursak, 2006/07 sezonu göze çarpıyor. O sezon başlarken ligdeki 18 takımın dokuzunu yerli, dokuzunu yabancı teknik adamlar yönetiyordu.

Takımı yabancı teknik adama emanet eden son büyük takım Fenerbahçe. Sarı lacivertliler, geçen sezona Philip Cocu ile başlarken; sezonun ikinci yarısında takımın başında yerli bir isim, Ersun Yanal yer alıyordu.

Galatasaray'ın son yabancı teknik adamı, 2017/18 sezonunun ilk yarısını tamamlayamadan takımdan ayrılan Igor Tudor oldu. Beşiktaş'ta ise, dört yıllık Şenol Güneş döneminin öncesine, 2013/14 ve 20145/15 sezonlarında görev yapan Slaven Bilic; Siyah beyazlıların son yabancı teknik dirtektörüydü. Trabsonzpor'a bakacak olursak, takımın başında yer alan son yabancı teknik isim olarak, 2015/16 sezonuna Bordo mavililerle başlayan Shota Arveladze'yi görüyoruz.







Bu bilgilerin yanı sıra, ligimizde tam 12 yıldır yabancı teknik adamların şampiyon olmadığı dikkatleri çekiyor. Son olarak 2006/07 sezonunda Arthur Zico, Fenerbahçe'nin başında şampiyonluğa ulaşmıştı. Ondan önceki beş sezonda da yabancı teknik adamlar ipi göğüslemişti. Ancak o günden bu yana yerli teknik adamlar ligi zirvede tamamlıyor. 2007/2008 sezonuna Galatasaray'ın başında başlayan Alman teknik adam Karl-Heinz Feldkamp, bitime altı hafta kala görevinden ayrılmış; son altı hafta takımın teknik direktörlüğünü yapan Cevat Güler, Sarı kırmızılıları şampiyon yapmıştı.



Tabloyu daha detaylı incelemek için tıklayınız.