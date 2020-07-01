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Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren toplantı sonrasında yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülmesine karar verildi.

01.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:22

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.

Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.

YABANCI SINIRI 3 SEZONDA 14'TEN 8'E DÜŞECEK

Kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.

Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.

Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
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