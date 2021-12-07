Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Haberler.com - Haberler | Spor

15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.

Ligin namağlup lideri Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi. İddaa risk yönetiminde Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali bu hafta daha kuvvetli görüldü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranı iyice eridi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Geçen haftanın oranları:

Trabzonspor: 1.39

Fenerbahçe : 6.00

Beşiktaş: 8.50

Galatasaray: 8.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı

Yeni oranlar:

Trabzonspor: 1.31

Fenerbahçe: 5.00

Beşiktaş: 13.00

Galatasaray: 13.00

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

 Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Trabzonspor'u istiyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title