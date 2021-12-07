Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Fark bir hayli şaşırtıcı
15. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor ile üç büyükler arasındaki makas iyice açıldı.
Ligin namağlup lideri Trabzonspor şampiyonluğun en büyük favorisi. İddaa risk yönetiminde Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali bu hafta daha kuvvetli görüldü. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranı iyice eridi.
Geçen haftanın oranları:
Trabzonspor: 1.39
Fenerbahçe : 6.00
Beşiktaş: 8.50
Galatasaray: 8.50
Yeni oranlar:
Trabzonspor: 1.31
Fenerbahçe: 5.00
Beşiktaş: 13.00
Galatasaray: 13.00
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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