Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu

Siyah-Beyazlılar ile Rizespor, bu akşam Süper Lig'de açılış maçına çıkıyor. Karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. 20.30'daki mücadelede hakem Zorbay Küçük. Yardımcılar Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken. Dördüncü hakem Burak Pakkan. VAR'da ise Ümit Öztürk, AVAR'da Yakup Özhan olacak.