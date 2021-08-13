Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Siyah-Beyazlılar ile Rizespor, bu akşam Süper Lig'de açılış maçına çıkıyor. Karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. 20.30'daki mücadelede hakem Zorbay Küçük. Yardımcılar Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken. Dördüncü hakem Burak Pakkan. VAR'da ise Ümit Öztürk, AVAR'da Yakup Özhan olacak.
Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk düdüğü Beşiktaş-Rizespor maçında çalacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlıyor. Bu karşılaşmanın hakem ekibi de belli oldu.
DÜDÜK ZORBAY KÜÇÜK'TE
Karşılaşmada birinci hakem Zorbay Küçük, yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem Burak Pakkan oldu. VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da Yakup Özhan görev alacak.
Muhtemel ilk 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Salih, Gökhan Töre, Atiba, Larin, Kenan
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy
Stat: Vodafone Park
Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma (Bugün)
Saat: 20.30
Yayın: Bein Sports 1