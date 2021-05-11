Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı genel averaja mı bakılacak? Türkiye Süper Lig'de iki takım puanları eşitse hangi averaja bakılıyor?

Süper Lig'de son haftaya girilirken liderlik yarışı veren takımlar arasında ikili averaj mı yoksa genel averaj mı olacak merak ediliyor. Son haftaya girilirken bazı takımlar eşit puana sahip olabilirler. Bu durumda averaja bakılacak. Peki Türkiye Süper Lig'inde genel averaja mı bakılır yoksa ikili averaja mı bakılacak? Deplasman golü önemli mi? Averaj sistemi şampiyonlar ligindeki gibi mi olacak? Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de hangi averaj önemlidir? İkili averaja mı bakılıyor? Genel averaja mı bakılıyor? İki takım aynı puana sahip olursa hangi averaja bakılır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı genel averaja mı bakılacak? Türkiye Süper Lig'de iki takım puanları eşitse hangi averaja bakılıyor? Ayrıntılı bilgiler haberimizde.

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF yer alan futbol müsabakası talimatına göre Süper Lig'de eşit puana sahip 2 takım arasında ilk önce ikili averaja bakılır. Eğer iki takımın birbirlerine attığı gol sayıları eşitse o zaman genel averaja bakılır. Yani deplasman golünün bir önemi yoktur. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir sistem yoktur diyebiliriz.

Şimdi sizlere TFF'nin talimatını paylaşalım:

İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ VE PUAN USULÜ

Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

"Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.