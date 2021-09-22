Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi. Deneyimli hoca Süper Lig'de bu sezon görevine son verilen 6. teknik direktör oldu.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR, 6 MAÇTA 1 PUAN TOPLAYABİLDİ
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 6 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi.
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