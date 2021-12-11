Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı
Süper Lig'in formda takımları Karagümrük ve Konyaspor kozlarını paylaştı. Konyaspor, geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip 1-0 geri düştüğü maçı 4-1 kazanarak 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
53 DAKİKADA 3 GOL
Maçta 12. dakikada perdeyi Pesic açtı. Konya 29'da Rahmanovic'le skoru eşitledi. Serdar Gürler, 53'te Konya'yı öne geçirdi.
KIRMIZI KARTLA SEYİR DEĞİŞTİ
84'te Luckassen kırmızı gördü. Ardından 85'te Guilherme ve 88'de Serdar Gürler maçın skorunu tayin etti. Luckassen, ligdeki 22. maçında 5. kırmızı kartını gördü.
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