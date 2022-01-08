Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Temponun hayli yüksek olduğu maçta gülen taraf Erol Bulut'un takımı oldu. Volkan Demirel ilk yenilgisini aldı.
Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'de seriye bağladı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve yardımcısı Volkan Demirel, takımlarının başında kozlarını paylaştı. Bulut'un öğrencileri 3-1 kazandı.
BULUT NAMAĞLUP
Erol Bulut'un takımı, iç sahada henüz hiç maç kaybetmedi. Gaziantep FK, puanını 31'e yükseltti.
FİGUEİREDO FİŞİ ÇEKTİ
Gaziantep'te perdeyi 6'da Furkan Soyalp açtı. Muhammet Demir 18'de farkı 2'ye yükseltti. 50'de Emre Mor, Karagümrük adına umutlandıran golü attı. Ancak 73. dakikada sahneye çıkan Figueiredo, maçın skorunu tayin etti.
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