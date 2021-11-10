Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Beşiktaş'a kiralık geldiği ilk sezonda şampiyonluğun, ikinci sezonunda ise Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tarihi başarının mimarlarından olan Talisca, siyah-beyazlı kulübe geri dönebilir. Forma giydiği Al-Nassr kulübündeki mali problemler sebebiyle takımdan ayrılma noktasına gelen Talisca için Beşiktaş devreye girdi ve Brezilyalı yıldıza siyah-beyazlı formayı yeniden giydirmek için çalışmalar başladı.
Kiralık geldiği Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla tüm futbolseverleri mest eden Anderson Talisca, iki sezon siyah-beyazlı formayı giydikten sonra Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Suudi Arabistan ekibinin yaşadığı mali problem sonrası Brezilyalı yıldız takımdan ayrılma noktasına geldi.
JOSEF DE SOUZA TRANSFERİNDEKİ GİBİ HAREKET EDİLECEK
NTV Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde siyah beyazlılar devreye girecek. Yönetim kurulu, Talisca konusunda Josef de Souza transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.
AL NASSR İLE 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Al Ahli'de forma giyen Souza, kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle serbest kalmış ve Beşiktaş'a transfer olmuştu. Talisca'nın Al Nassr ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 12 maça çıkan Talisca, 6 gol attı