Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor

Kiralık geldiği Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla tüm futbolseverleri mest eden Anderson Talisca, iki sezon siyah-beyazlı formayı giydikten sonra Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Suudi Arabistan ekibinin yaşadığı mali problem sonrası Brezilyalı yıldız takımdan ayrılma noktasına geldi.

JOSEF DE SOUZA TRANSFERİNDEKİ GİBİ HAREKET EDİLECEK

NTV Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde siyah beyazlılar devreye girecek. Yönetim kurulu, Talisca konusunda Josef de Souza transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.

AL NASSR İLE 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Al Ahli'de forma giyen Souza, kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle serbest kalmış ve Beşiktaş'a transfer olmuştu. Talisca'nın Al Nassr ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 12 maça çıkan Talisca, 6 gol attı

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