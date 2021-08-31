Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig'de henüz 3. hafta tamamlanmasına rağmen hoca ayrılıkları devam ediyor. Son olarak bir veda da Göztepe'de yaşandı. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'a teşekkür edildi ve yollar ayrıldı. Süper Lig'de henüz üçüncü haftada beş hocanın görevine son verildi.