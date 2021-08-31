Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
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Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de henüz 3. hafta tamamlanmasına rağmen hoca ayrılıkları devam ediyor. Son olarak bir veda da Göztepe'de yaşandı. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'a teşekkür edildi ve yollar ayrıldı. Süper Lig'de henüz üçüncü haftada beş hocanın görevine son verildi.

İzmir ekibi Göztepe'de hoca koltuğunda değişim yaşandı. Geçen sezon başarılı performans gösteren tecrübeli teknik adam Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

GİDEN GİDENE

Süper Lig'de Kasımpaşa Şenol Can ile, Kayserispor Yalçın Koşukavak'la, Adana Demirspor'da Samet Aybaba ve Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı. Son olarak Ünal Karaman da bu isimlere eklendi.

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