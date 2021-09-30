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Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın 2 maçla açılacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın 2 maçla açılacak

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın 2 maçla açılacak - Haberler Spor
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