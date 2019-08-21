Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık
Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan
Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
- İstanbul