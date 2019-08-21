Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri açıklandı

21.08.2019 12:43

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık

Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Kaynak: DHA

- İstanbul