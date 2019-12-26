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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Süper Lig'in 17. haftası yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Süper Lig'in 17. haftası yarın ile arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 17. heyecanı yarın, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Lider DG Sivasspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor ile, Galatasaray da evinde Antalyaspor ile mücadele edecek. İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Haftanın ve ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.


Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:


Yarın


20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus


28 Aralık Cumartesi


15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler


17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek


17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen


29 Aralık Pazar


14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk


16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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