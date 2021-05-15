Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar: (ikinci yarı)

49. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta kaleci Erdem topu kornere çıkarttı.

60. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisinde ki sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

68. dakikada kazandığı topla ceza sahası içine kat eden Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

72. dakikada kazanılan penaltı atışında Yusuf topun başına geçti. Bu futbolcu topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı atışta kaleci Erdem gole geçit vermedi.

Stadyum: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Cofie xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk.84 ?), Fajr xxx, Hakan xx, Gradel xxx (Yatabare dk. 89 ?), Ninga xx (Felix dk. 72 xx), Kayode xxx

Yedekler: Muhammet, Kerem, Rybalka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşaspor: Erdem xx, Tarkan xx (Doğucan dk. 56 xx), Brecka xx, Feyzi xx, Luckassen xx, Anıl xx (Hasan dk. 73 xx), Hajradinovic xx, Koomson xx (Yasin dk. 56 xx), Bistrovic xx (Furkan dk.84 ?), Eren xx, Varga xx (Yusuf dk. 46 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Berk

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Kayode (dk.40), Gradel (dk. 68) (Sivasspor), Yusuf (dk. 72 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ali Şaşal, Hakan (Sivasspor), Luckassen, Erdem, Hajradinovic (Kasımpaşa)

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı
İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı
Göztepe yönetiminden protesto
Göztepe yönetiminden protesto
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:24:18. #1.16#

title