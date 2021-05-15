Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar: (ikinci yarı)
49. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta kaleci Erdem topu kornere çıkarttı.
60. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisinde ki sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
68. dakikada kazandığı topla ceza sahası içine kat eden Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
72. dakikada kazanılan penaltı atışında Yusuf topun başına geçti. Bu futbolcu topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1
90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı atışta kaleci Erdem gole geçit vermedi.
Stadyum: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Cofie xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk.84 ?), Fajr xxx, Hakan xx, Gradel xxx (Yatabare dk. 89 ?), Ninga xx (Felix dk. 72 xx), Kayode xxx
Yedekler: Muhammet, Kerem, Rybalka
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşaspor: Erdem xx, Tarkan xx (Doğucan dk. 56 xx), Brecka xx, Feyzi xx, Luckassen xx, Anıl xx (Hasan dk. 73 xx), Hajradinovic xx, Koomson xx (Yasin dk. 56 xx), Bistrovic xx (Furkan dk.84 ?), Eren xx, Varga xx (Yusuf dk. 46 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Berk
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Kayode (dk.40), Gradel (dk. 68) (Sivasspor), Yusuf (dk. 72 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ali Şaşal, Hakan (Sivasspor), Luckassen, Erdem, Hajradinovic (Kasımpaşa)
(Oğuzhan Sarzep/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı