Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 40. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahası içerisinde Meriah'ın topa elle müdahale etmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası içerisinde topu göğsünde yumuşatarak dönen Skoda'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada köşe vuruşunda kaleci Gökhan'dan seken topa Teenage Hadebe'nin gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-2

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından Sabo'nun gerçekleştirdiği vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Sönmez xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Talbi x, Morozyuk x, Melnjak x, Meriah x, Sabo xx, Samudio x, Abdullah x, Tunay x, Djokovic xx, Skoda x

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Konrad Michalak, Onur Bulut, Celal Emir Dede, Mithat Pala, Loic Remy, Alexander Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Karim Hafez xx, Teenage Hadebe xxx, Wallace xx, Zeki Yavru xx, Moryke Fofana xx, Mustafa Eskihellaç xx, Stephen Mallan xx, Adem Büyük xxx, Benjamin Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Eric Ndizeye, Fernando Zuqui, Aly Malle, Ahmed Ildiz, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Doğukan Emeksiz, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı kartlar: Meriah, Morozyuk (Çaykur Rizespor)

Goller: Adem Büyük (dk. 6), Teenage Hadebe (dk. 24) (Yeni Malatyaspor) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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