Süper Lig: Bursaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)
Bursaspor, Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.
Bursaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı top defanstan sekerek Agu'nun önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Agu'nun şutunu Hopf kurtardı.
33. dakikada John'un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan içeriye giren John'un ceza sahasına ortasında uygun pozisyondaki Delarge vuramadı.
45. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Batalla'nın şutunu Hopf kornere çeldi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge xx, Mikel Agu xx, Aziz Behich xx, Josua John xx, Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Merter Yüce, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Soyalp, Kofi Atta, Onur Atasayar, İsmail Konuk, Sinan Bakış
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gençlerbirliği: Johannes Hopf xxx, Ahmet Oğuz x (Murat Duruer dk. 21 xx), Ousmane Ndiaye xx, Siarhei Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic xx, Zekir Yavru xx, Elvis Manu xx, Abdul Khalili xx, Petar Skuletic xx
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Marko Milinkovic, Ömer Alper Tatlısu, Kemal Issah, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Ümit Özat
Sarı kartlar: Titi (Bursaspor), Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği) - BURSA