Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
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Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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TFF, Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Samsun'u eleyen Altınordu ve İstanbulspor'u geçen Altay, bu kez Süper Lig'e çıkmak için birbirleriyle kozlarını paylaşacak.

Dev finalin çarşamba günü Saat 20.00'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Tur atlayanların dün akşam belli olmasından sonra finalin hangi statta oynanacağı merak ediliyordu, bu konu hızlı bir şekilde yanıt buldu. Bu finalin ardından Süper Lig'de iki İzmir takımının oynaması kesinleşmiş olacak. Süper Lig'deki diğer İzmir temsilcisi de Göztepe.

DAHA ÜSTÜN OYNADILAR

İki İzmir ekibi de, yarı finalde karşılaştıkları takımlara karşı daha üstün futbol oynadı. Altay, iki maçta da neredeyse İstanbulspor'a pozisyon vermedi. Altınordu da ikinci karşılaşmada biraz zorlansa da 2-2'lik sonuçla tur atlamayı başardı.

Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
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Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
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