Süper Lig: Beşiktaş: 3 İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu) Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic'e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xx, Ruiz xxx, Rıdvan xxx, Elneny xxx (Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba xxx (Necip dk. 70 xx), Lens xxx (Boyd dk. 70 xx), Diaby xxx (Güven dk. 78 x), N'Koudou xx (Boateng dk. 70 xx), Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin

İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Selim Ay x (Anicic dk. 46 xx), Alper Uludağ xx, Jonsson xx, Jevtovic x (Volkan dk. 78 x), Milosevic x (Thuram dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner x (Miya dk. 61 x), Bajic x (Daci dk. 78 x)

Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat

Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)

Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA