Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Lobjanidze pasını Traore'ye aktardı. Topla ceza sahasına giren Traore'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

18. dakikada sağdan kullanılan taç atışı sonrasında Traore'nin harika pasında Saba Lobjanidze çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta Novais'in ceza sahasına ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada Diouf'un pasında ceza sahasından plase vuruş yapan Lobjanidze'nin şutu az farkla auta gitti.

39. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşıya şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

42. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ruben Riberio ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

45. dakikada Lobjanidze'nin pasında Traore ceza sahası ön çizgisinden sert vurdu kaleci son anda direk dibinde topun kaleye gitmesini önledi.

Stat: Hatay

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Ok xx, Ata Yıldırım xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xx, Falette ? (Burak Öksüz dk. 15 xx), Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Onur xxx, Lobjanidze xxx, Traore xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Mehdi Boudjemaa, Emre Çolak, Kamara, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Dylan Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Leroy Fer xx, Nemanja Milunovic xx, Umut xx, Borja xx, Tayfur xx, Fatih Aksoy xxx, Juanfran xx, Joao Novais xxx, Davidson xx, Candeisas xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Ahmet Ildız, Babacar, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Traore (dk. 4), Saba Lobjanidze (dk. 18), Ruben Riberio (dk. 42) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Traore (Hatayspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: A. Hatayspor: 3 A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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