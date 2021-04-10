Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

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Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada sağdan Aabid'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

25. dakikada Tripic'in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe'de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir x, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x, Ruben Riberio xx, Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xx, Boupendza x

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan Can xx, Burekovic xx, Atınç xxx, Alpaslan xx, Gassama xxx, Soner xx, Nwobodo xx, Tripic xxx, Dianbete xx, Halil Akbunar xx, Jahovic xxx

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Titi, Ndiaye, İdeye, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir, Esiti, Murat Paluli

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Jahovic (dk. 30 ve 38) (Göztepe) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Göztepe: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:46:44. #1.15#
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