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TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa finali, Ocak 2021'de Katar'da oynanacak.

09.06.2020 07:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı... 2019/20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

FİNALİSTLERE TOPLAM 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDÜL

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

İLK 3 YIL ALMANYA'DAYDI

2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya'da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
1234: Bunlarında Arap merakını anlamıyorum.
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