Süper Amatör Lig'e yükselen Döşemealtı Belediyespor son maça hazır

06.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:05

Antalya 1. Amatör Küme Play-Off grubunda ilk iki maçını kazanarak Süper Amatör Lig'e çıkmayı garantileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor son maçında Kadriye Spor ile karşılaşacak.



9 Şubat Pazar günü Muratpaşa Mustafa Çetinkaya Stadyumundaki mücadelede Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı ile karşılaşacak. Antalya 1. Amatör ligini üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off'lara kalmayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımı oynadığı 2 Play-Off maçında 11 gol atıp 6 puan alarak Süper Amatör Ligine çıkmayı garantiledi. Son maçını da kazanmak isteyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor kulübü futbolcuları gol yemeden farklı galibiyet hedefliyor.



Ömer Dönmez'in cezalı olduğu için forma giyemeyeceğini söyleyen Teknik Direktör Durmuş Küçüktom," Play Off'taki iki maçımızı da kazanarak Süper Lige çıkmayı garantiledik. Formumuz ve moralimiz yüksek. Süper Amatör Ligde de şampiyon olup, kupayı Döşemealtı halkına hediye etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA