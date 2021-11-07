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Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 İstasyon Gemicilerspor: 1

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Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 İstasyon Gemicilerspor: 1

Zonguldak'ta oynanan Süper Amatör Lig'de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Zonguldak'ta oynanan Süper Amatör Lig'de Çaydeğirmeni Belediyespor, karşılaştığı İstasyon Gemicilerspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stad: Çaydeğirmeni Şehir Stadı

Hakemler: Yağız Uzun xx, Eyüp Kağan İğde xx, Melih Kaya xx

Çaydeğirmeni Belediyespor: Kader xx, Yiğitcan xx, İhsan xx, Abdülkadir xx, Uğur xx, Onur Can xx, İbrahim xx, Aytunç xx, İbrahim Koçaklı xx, Göktuğ x (Emirhan dk. 49 x), Alpay xx

Teknik Direktör: Serkan Bankoğlu

İstasyon Gemicilerspor: Samed xx, Emre xx, Berat xx, Tuncay xx, Çağatay xx, Tarık xx, Efe xx, Tayfun x (Atalay dk. 80 x), Çağdaş xx, Alperen xx, Serhat x (Mertcan dk. 67 x)

Teknik Direktör: Ergin Özalp

Sarı Kart: (Abdülkadir) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Tayfun, Mertcan) (İstasyon Gemicilerspor)

Goller: (Emirhan dk. 60) (Çaydeğirmeni Belediyespor), (Berat dk. 90 pen) (İstasyon Gemicilerspor) - ZONGULDAK

Süper Amatör Lig: Çaydeğirmeni Belediyespor: 1 İstasyon Gemicilerspor: 1

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