Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı
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Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı

12.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45
Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' dahilinde hububatta zararlar meydana getiren süne ve kımıl zararlısı ile mücadele başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' dahilinde hububatta zararlar meydana getiren süne ve kımıl zararlısı ile mücadele başladı.

Zararlılar henüz ekili alanlara inmeden, yıl içerisinde oluşabilecek muhtemel zararın önceden belirlenmesi, zararlı popülasyon yoğunluğunu tespit etmek amacıyla kışlak sürveyleri devam ediyor. Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, yürütülen çalışmaların ilk adımını oluşturan süne-kımıl ilkbahar çalışmaları tamamlandıktan sonra kıymetlendirme (arazide süne-kımıl yoğunluğu kontrolü) sürveyi, süne yumurta sürveyi, parazitoid sürveyi (sünenin parazitleri tarafından bozulan yumurta sayımı) ve nimf sürveyi (sünenin yeni çıkan nimflerinin sayımı) çalışmaları yapacak. Kışlak sürveyleri tamamlandıktan sonra, hububatın hasat döneminde Sungurlu'da alınan buğday örneklerinde emgi analizi yapılacağı, ayrıca sürvey çalışmaları esnasında ekili-dikili alanlarda görülmesi muhtemel hastalık, zararlı ve yabancı ot zararı mücadelesi konularında üreticilere gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin de yapıldığı belirtildi. - ÇORUM

Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı
Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı
Sungurlu'da süne sürvey çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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