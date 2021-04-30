SunExpress'ten dış hatlara özel 'SunSave' uygulaması

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni uygulaması SunSave ile misafirlerine daha avantajlı fiyatlarla uçma imkanı sunacaklarını duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni uygulaması SunSave ile misafirlerine daha avantajlı fiyatlarla uçma imkanı sunacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu uygulama ile SunExpress yolcularının, her ayın ilk Çarşamba gününde diledikleri dış hat destinasyonlarına daha uygun ücret tarifesi üzerinden rezervasyon yapabilecekleri bilgisine yer verildi.

SunExpress Satış Müdürü Michael Schober, "Dünyanın en iyi tatil havayollarından biri olarak daima seyahat etmeyi daha cazip hale getirmenin ve turizme daha fazla destek olmanın yollarını arıyoruz. Nisan ayında Çarşamba günü sunduğumuz SunSave uygulaması, misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi ise bu uygulamayı her ay düzenlediğimiz bir indirim kampanyası geleneğine dönüştürmekten büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çarşamba gününden Cuma gününe kadar 72 saat boyunca geçerli olacak bu özel fiyat teklifini, her ayın ilk Salı gününde internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden duyuracak olan SunExpress, aynı kanallar üzerinden geri sayım başlatarak promosyondan yararlanmak için kalan süreyi misafirleriyle paylaşacak. SunSave ile mevcut ücret tarifesine göre çok daha avantajlı fiyatlarla seyahat eden yolcular, aynı zamanda ücretsiz bagaj hakkından da yararlanacaklar. Yaklaşan SunSave günleri şu şekilde: 5 Mayıs, 2 Haziran ve 7 Temmuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı