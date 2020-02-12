Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı

12.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:44

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'ya gitti ve havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye ile ilgili de konuştu.

Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

"GERİ DÖNMEK İSTERİM"

Romanya'ya geri dönmek isterim, neden istemeyeyim ki! Geçmişimi hiçbir zaman inkar etmem. Yurt dışında milyonlarca para kazanılabiliyor, normal olarak dışarıya gitmek tercih edilir.

Türkiye'deki futbol dünyası hastalıklı, futboldan ekmek yiyorlar ama yedikleri dünya hasta olmuş durumda.

"HERKES BENİ TANIYOR"

Türkiye'de gittiğim her şehirde beni tanıyorlar. 'Sumudica, Sumudica' diye bağırıyorlar, herkes beni biliyor.

"HAKEMLER BEYAZLATTI"

Saçlarıma bakın, beyazladım. Kardeşim yanıma geldi ve bana, 'Ne yaptın saçlarına, boyattın mı?' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Kalbimde ne oluyorsa, kafama yansıyor. Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı.