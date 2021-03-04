Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor Okan Buruk'a teklif götürecek
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Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor Okan Buruk'a teklif götürecek

04.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:59

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına başladı. Karadeniz ekibi Rumen teknik adam sonrası Okan Buruk'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'deki kötü gidişi sürüyor. Stjepan Tomas'ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen Sumudica da kötü gidişi durduramadı. Karadeniz ekibi, Rumen teknik adam takımın başında görev aldığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

SUMUDICA 7 MAÇTA GİTTİ

Son olaak Kayserispor'a 2-1 yenilen Ç.Rizespor'da teknik direktör Sumudica, "Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum." ifadelerini kullanmış ve bugün de yollar ayrılmıştı.

OKAN BURUK İLK ADAY

Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından ilk teklifin Okan Buruk'a gideceği öğrenildi. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, takımı düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı.

Bu sezon Başakşehir'de görevi bıraktıktan sonra ismi Konyaspor ile anılan Okan Buruk sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklamıştı! Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

(Fanatik)

Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor Okan Buruk'a teklif götürecek
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