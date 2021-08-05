Suluova'nın ilk yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı

Suluova Belediyesince, 3 bin 754 metrekarelik alana inşa edilen, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Suluova Belediyesince, 3 bin 754 metrekarelik alana inşa edilen, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapmış oldukları reklam anlaşması gereği Suluova'ya yarı olimpik yüzme havuzunu kazandırdıklarını söyledi.

İnşa edilen alanın, sadece bir yüzme havuzu olmadığını aynı zamanda bir spor kompleksi olduğunu ifade eden Üçok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin 265 metrekare kapalı alana sahip olan havuzumuzun, ihale bedeli 3 milyon 880 bin artı KDV'dir, tabii ekstra bahçe düzenlenmesi basketbol sahası ve tenis kortu ile birlikte bu rakam 1 milyon lira daha artmış oldu. KDV dahil 5 milyon liranın üzerine çıktı. Bugün itibariyle çocuklarımıza yüzme kursları vermeye başladık. Açılış merasimimiz ilçemizin kuruluş yıl dönümü olan 1 Eylül'de yapılacak. Bugün ilk yüzme kursuna gelen çocuklarımızı karşıladık. Özellikle hedefimiz yüzme bilmeyen gençlerimize, çocuklarımıza, yüzmeyi öğretebilmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun