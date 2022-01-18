Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 160 TL - Haberler Ekonomi
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Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 160 TL

Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 160 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Suluova Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında 143 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Suluova Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında 143 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle belediyedeki en düşük personel maaşı 5 bin 160 TL oldu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İmzaladığımız sözleşmeyle çalışanlarımıza asgari ücretin üzerinde artış yaptık. Böylece belediyemizde en düşük maaşı 5 bin 160 liraya yükseltmiş olduk. Sözleşmemizin çok değerli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İşçileri enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını vurgulayan Fatih Üçok, çocuk sayısı ve iş güçlüğüne göre de ilave maddi kazanımlar sağladıklarına değindi.

2 yıl süreli toplu iş sözleşmesine imza atan Hizmet İş Sendikası Amasya Şubesi Başkanı İsmail Pazar, Başkan Üçok'a teşekkür etti. - AMASYA

Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin 160 TL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Hizmet İş Sendikası, Türk Lirası, Fatih Üçok, Suluova, Ekonomi, Haber

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