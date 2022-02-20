Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 3 Sarıyer Belediyespor: 1
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 23-25, 25-21, 25-22, 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 23-25, 25-21, 25-22, 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Çağla Akın, Fulden Ural, Suzan Emily Maglio
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Lila Şengün, Aleksandra Crncevic, Büşra Kılıçlı, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot
Setler: 3-1 (23-25, 25-21, 25-22, 25-12)
Süre: 111 dakika (31', 29', 30', 21') - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor